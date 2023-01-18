Kayıtlarda, araçtan inen O.A'nın elinde tüfekle bir süre yürüdüğü, daha sonra uzaklaşmakta olan köpeğe ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Köpeği tüfekle vurarak telef eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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