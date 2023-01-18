Köpeği tüfekle vurarak telef eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Köpeği tüfekle vurarak telef eden kişi gözaltına alındı

18.01.2023 15:28

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kırsal mahallede bir köpeği tüfekle vurarak telef eden kişi yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kırsal mahallede bir köpeği tüfekle vurarak telef eden kişi yakalandı.

Deydinler Mahallesi'nde bir otomobilden elinde tüfekle inen kişi, sokaktaki köpeğe ateş ederek öldürdükten sonra uzaklaştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine mahalleye gelen jandarma ekipleri, sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden kimliği O.A. olarak tespit edilen bu kişi gözaltına alındı.

Kayıtlarda, araçtan inen O.A'nın elinde tüfekle bir süre yürüdüğü, daha sonra uzaklaşmakta olan köpeğe ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Köpeği tüfekle vurarak telef eden kişi gözaltına alındı Köpeği tüfekle vurarak telef eden kişi gözaltına alındı KOVALADIĞI KÖPEĞİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA KOVALADIĞI KÖPEĞİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeği tüfekle vurarak telef eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:26 Müge Anlı'nın programına damga vuran Ezel Bayraktar, aradığı aşkı buldu
16:09 Türkiye'de bu da oldu! Kulübedeki futbolcunun ağzındakini görenler gözlerine inanamadı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen git çocuk bezi sat" dediği Ali Babacan'dan yanıt: Özür dilemelisiniz
15:39 Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçim çağrısına tek cümlelik yorum
15:30 Tarık Papuççuoğlu 29 yıllık eşinden neden boşandığını itiraf etti: Genç bir kadına aşık oldum
15:29 Dünyanın en ateşli büyükannesi Gine Stewart'tan sınırları zorlayan paylaşım
15:08 Anne ve iki çocuğunun acı sonu! Cansız bedenlerini işten eve gelen baba buldu
15:17 100 ülke zeka seviyelerine göre listelendi! Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı
14:42 Eşiyle el ele tutuşup yolun karşısına geçen kadın, kamyonun altında kalarak can verdi
15:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçim çağrısına CHP'den net tavır: 6 Nisan'dan sonraki her tarih senin koltuğun içindir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2023 16:41:12. #1.11#
SON DAKİKA: Köpeği tüfekle vurarak telef eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement