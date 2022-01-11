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Köpek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

Köpek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

11.01.2022 16:37

Bursa'nın İznik ilçesinde bir şüpheli, köpeğinin havlamasından rahatsız olduğu kişiyi bıçakla yaraladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir şüpheli, köpeğinin havlamasından rahatsız olduğu kişiyi bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilcami Mahallesi'nde yaşayan M.Ç, komşusu olan ve belediyede işçi olarak çalışan S.Ç'nin bahçesindeki köpeğin havlama sesinden rahatsız oldu.

Bu nedenle ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda M.Ç, S.Ç'yi bıçakla sırtından yaraladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunan yaralıyı İznik Devlet Hastanesi'ne götürdü.

S.Ç. buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli ise olayın ardından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Köpek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Köpek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Köpek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

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Hisarcık, İznik, Bursa, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Köpek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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