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Bursa'da köpekten kaçarken çıktığı duvardan düşen genç ağır yaralandı
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir köpekten kaçmak için çıktığı duvardan düşen kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:20 Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir köpekten kaçmak için çıktığı duvardan düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Hayriye Mahallesi'nde dolaşan O.A'ya, (17) başıboş bir köpek saldırdı.
Korkan O.A, yüksek bir duvara çıktı. Burada dengesini kaybeden genç duvardan düştü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri O.A'yı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Durumu ağır olan O.A. daha sonra Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.
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