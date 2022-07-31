Bursa'da metrelerce yükseklikteki köprüden atlayan adam, üzerine düştüğü otomobildeki 1'i ağır 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Bursa'da metrelerce yükseklikteki köprüden atlayan adam, üzerine düştüğü otomobildeki 1'i ağır 3 kişiyi yaraladı

31.07.2022 13:07

Bursa'da henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı metrelerce yükseklikteki köprüden atlayan bir adam üzerine düştüğü arabada bulunan 1'i ağır, 2 kişiyi yaralayarak hastanelik etti. Ağır yaralanan İsmet Karabügül'ün hayati tehlikesinin bulunuyor.

Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'nda İsmet Karabügül (38), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı köprüden atladı. O sırada köprünün altında iş arkadaşı İllhan Nitelik ile birlikte seyir halinde olan Şefik Gülmez idaresindeki 16 LBK 01 plakalı otomobilin üstüne düşerek camından içeri girdi.

Bursa'da köprüden atlayan şahıs otomobili pert etti:1'i ağır 3 yaralı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Diğer sürücüler ne olduğunu anlamaya çalışırken durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Şefik Gülmez ve köprüden otomobilin üstüne düşen İsmet Karabügül, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobilde yolcu olarak bulunan İlhan Nitelik kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İsmet Karabügül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa'da köprüden atlayan şahıs otomobili pert etti:1'i ağır 3 yaralı

DAHA BÜYÜK BİR FELAKET DE YAŞANABİLİRDİ

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmemesi ve olay anında araç yoğunluğunun düşük olması daha büyük bir felaketin yaşanmasını engelledi. Yaşanan olayda aracın içinde bulunan ve kazayı hafif yaralanarak atlatan Şefik Gülmez, 'Biz köprünün altından araçla geçerken aşağı biri atladı ve bizim bulunduğumuz otomobilin üzerine düştü. Atlayan adam intihar mı etmek istiyordu yoksa başka bir nedenle mi atladı bilemiyorum' dedi.

Bursa'da köprüden atlayan şahıs otomobili pert etti:1'i ağır 3 yaralı

Kazayı duyan ve olay yerine koşan Recep Bakırcı, 'Caminin altında oturup çay içiyorduk. Fren sesi duyduk. Koşarak olay yerine geldik. 3 kişinin yaralandığını gördük. Köprüden bir vatandaşın aracın üzerine düştüğü bilgisini aldık. Daha sonra yaralıları hastaneye götürdüler ama ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz' diye konuştu.

Bursa'da köprüden atlayan şahıs otomobili pert etti:1'i ağır 3 yaralı
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SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI-1 SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI-1 Oto hırsızı çalıntı araçla yakalandı Oto hırsızı çalıntı araçla yakalandı
Kaynak: İHA

Osmangazi, Tragger, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da metrelerce yükseklikteki köprüden atlayan adam, üzerine düştüğü otomobildeki 1'i ağır 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da metrelerce yükseklikteki köprüden atlayan adam, üzerine düştüğü otomobildeki 1'i ağır 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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