Bursa'da Kore gazilerine teşekkür programı - Son Dakika

Kore Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Bursa'da Kore gazilerine teşekkür programı düzenlendi.

Vali Yakup Canbolat, kentte bir otelde gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından davetlilere hitap etti.

Yaşamını Bursa ve ilçelerinde sürdüren 21 Kore gazisinin, iki ülke arasındaki kan kardeşliği köprüsünü devam ettirdiğini belirten Canbolat, "Ülkemizde Koreli kardeşlerimize karşı gösterilen sempatinin ana mimarları hiç şüphe yok ki Kore gazilerimizdir." dedi.

Başkonsolos Jessy Yeunju Jang da uzak ve yabancı bir diyar olan Kore'ye giden Türk askerlerinin muharebelerde "etkileyici mücadeleler ortaya koyduğunu" söyledi.

Türk askerinin, Kore'nin barışı için herkesten daha cesurca savaştığını ve hayatını feda ettiğini vurgulayan Jessy, "Türk askerinin fedakarlığı sayesinde Kore'nin özgürlüğü ve demokrasisi korundu. Bu fedakarlık Kore'nin hızla dünyanın güçlü ekonomileri arasına girmesinde önayak oldu." diye konuştu.

Jessy, Bursa'da düzenledikleri etkinliğin, ülkelerarası dostane ilişkiler temelinde gelecekteki iş birliklerini güçlendirme anlamında büyük katkı sağlayacağını ve Kore Cumhuriyeti ile Türkiye'nin tarihi dostluğunun devam edeceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesinden yetkililerin konuşmalarıyla süren programda Kore gazisi Şevket Günaydın, yazdığı şiiri okudu.

Bursa'dan 7 gazi ile ailelerinin katıldığı törenin sonunda, Başkonsolosluk tarafından dernek şubesine üç akülü tekerlekli sandalye bağışlandı.