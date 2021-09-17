Bursa'da Kore gazisine son görev - Son Dakika

Yaşamını yitiren Kore gazisi Kemal Rubacı için cuma Mahallesi'ndeki İshakpaşa Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kaymakam Eren Arslan , Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden, Muhabir Gaziler Derneği Selami Seymen ile Siyasi parti temsilcileri ve kalabalık cemaat katıldı.

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