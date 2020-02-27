Bursa'da korku saçan çarşaflı gaspçılar 100'e yakın kamera incelenerek yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da korku saçan çarşaflı gaspçılar 100'e yakın kamera incelenerek yakalandı - Son Dakika

Bursa'da korku saçan çarşaflı gaspçılar 100'e yakın kamera incelenerek yakalandı

6 saat önce

BURSA'da çok sayıda olaya karıştıkları belirlenen çarşaflı şüpheliler yakalandı.

Bursa'da korku saçan çarşaflı gaspçılar 100'e yakın kamera incelenerek yakalandı, System.String[]
BURSA'da çok sayıda olaya karıştıkları belirlenen çarşaflı şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin karıştığı olaylar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa Yıldırım Erikli Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Sunay D., iki çarşaflı ve silahlı kişi tarafından başından darp edilerek elleri bağlandıktan sonra  kendisine ait Bulgaristan plakalı otomobilinin bağaja kilitlendiğini, aracın arıza yapması üzerine de saldırganların kaçtığını belirtmesi üzerine Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Sunay D.'nin gasp edildiği ve aracın arıza yaptığı yer arasında bulunan yaklaşık 100'e yakın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Adnan A., ve Burhan H., olduğu belirlendi. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Adnan A. (31), ve Burhan H. (29)'yi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİSİ 'ÇARŞAFLI' DOSYALARI AÇILDI

Şüpheli iki kişinin olaylarını gerçekleştirdiklerinde çarşaf giyerek kadın izlenimi verdiklerinin tespit edilmesinin ardından geçmişe yönelik bu türde işlenilen tüm suç dosyaları tekrar çıkarıldı. Yapılan tespitlerde şüphelilerin, 23 Şubat'ta Sunay D.'nin başından darp edilerek aracının bağajına kilitlenmesi ve lüks aracının gasp edilmesi, yine aynı gün araç arızasının ardından olay yerinden kaçarken başka bir otomobili gasp etmek istemeleri ancak şoförün anahtarı vermemesi üzerine ayağından vurulması, 24 Şubat 2019'da baba kızın elleri ve ayakları bağlanıp araçlarının gasp edilmesi ve baba Sıddık Ş'nin silahla vurulması, 12 Mart 2019'da  Murat D'ye ait aracın gasp edilmesi ve cüzdanının alınması, 14 Mart 2019'da kuyumcu soygun girişiminde bulunulması, 26 Şubat 2020'da da Enes G.'nin elleri ve ayaklarının bağlandıktan sonra darp edilerek alıkoyulmasını gerçekleştirdiklerini kabul ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, sorgularının ardından Adnan A ve Burhan H., savcılığa sevkedildi.


Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
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