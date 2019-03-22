Son Dakika Haberleri: Bursa'da Korkutan Fabrika Yangını

Bursa'da Korkutan Fabrika Yangını

36 dakika önce

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı.

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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyerek fabrikanın tamamına yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre içeride kimsenin mahsur kalmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:20 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa
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