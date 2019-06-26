Bursa'da korkutan fabrika yangını
1 saat önce
Bursa'da korkutan fabrika yangınıBURSA - Bursa'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:38 Kaynak: İHA
'da korkutan fabrika yangını
BURSA - Bursa'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Yıldırım
İlçesi Vakıf Mahallesinde bulunan tekstil fabrikasının kumaş deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre depoda bulunan kimyasal atıkların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu alevler kısa sürede kumaş deposunu sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye
ve Jandarma
ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrika çevresinde geniş çağlı önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına 7 su tankeri ile 2 saatlik çalışma sonrası söndürme başardı. Yangında şans eseri can kaybı yaşanmazken fabrikanın deposu ve içerisindeki kumaşlar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.
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