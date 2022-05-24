Bursa'da korkutan fabrika yangını

Otomotiv yedek parça üreten fabrikada yangın çıktı, 2 saat sonra kontrol altına alındı

BURSA - Bursa'da otomotiv yedek parçası üreten fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomotiv yedek parça üreten bir fabrikanın boyahane kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın üst katının tamamını sararken görenler durumu itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.