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Bursa'da korkutan yangın - Son Dakika

Bursa'da korkutan yangın

13.11.2021 10:11

Bursa'da korkutan yangın Gemlik ilçesinde çıkan yangında bir daire alevlere teslim oldu Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'da korkutan yangın

Gemlik ilçesinde çıkan yangında bir daire alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Eşref Dinçer Mahallesi İbadet Sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın orta katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Kontrollü şekilde boşaltılan binanın elektrik ve doğalgazı kesilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında yaralanan olmazken daire kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi soruşturuluyor.

Bursa'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın

İtfaiye, Yangın, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da korkutan yangın - Son Dakika


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