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Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika

Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

17.01.2022 07:51

Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı Bursa'da tekstil kimyasalları üreten fabrikada çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı Bursa'da tekstil yardımcı kimyasalları fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın sabahın ilk ışıklarında kontrol altına alındı.

Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

Bursa'da tekstil kimyasalları üreten fabrikada çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

BURSA - Bursa'da tekstil yardımcı kimyasalları fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın sabahın ilk ışıklarında kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 03.00 sularında merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi bölgesinde bulunan tekstil yardımcı kimyasallarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonucu alevler kısa sürede bütün fabrikayı sardı. Patlama sırasında içeride bulunan 15 kişi kısa sürede kendini dışarı atarak kurtulmayı başarırken, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına 60 araç ve 150 personele müdahale eden Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını beş saat sonra kontrol altına almayı başardı. Bölgede AFAD ekipleri fabrikadan çıkan keskin kokular ve yola savrulan kimyasallar için tedbir alırken, sağlık ekipleri dumandan ve kokudan etkilenenlere müdahalede bulundu. Beş saat sonra kontrol altına altına alınan yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı
Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı
Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı
Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı
Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı
Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı
Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı
Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı
Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı
Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı
Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı
Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı
Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

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Fabrika, Patlama, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da korkutan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika
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