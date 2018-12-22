Bursa'da Korkutan Yangın
3 saat önce
Bursa'da korkutan yangınBURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otelin yanında bulunan binanın çatısında yangın çıktı.
Bursa
'da korkutan yangın
BURSA - Bursa'nın Osmangazi
ilçesinde bir otelin yanında bulunan binanın çatısında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi, Hüdavendigar Sokak'ta bulunan bir otelin yanındaki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadakiler ve otelde kalanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda polis sağlık itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:52 Kaynak: İHA
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