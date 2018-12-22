Son Dakika Haberleri: Bursa'da Korkutan Yangın

Bursa'da Korkutan Yangın

3 saat önce

Bursa'da korkutan yangınBURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otelin yanında bulunan binanın çatısında yangın çıktı.

Bursa'da korkutan yangın

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otelin yanında bulunan binanın çatısında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi, Hüdavendigar Sokak'ta bulunan bir otelin yanındaki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadakiler ve otelde kalanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda polis sağlık itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:55 Kaynak: İHA

İtfaiye, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
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