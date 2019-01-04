Bursa'da Korkutan Yangın
21 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın Kemalpaşa Mahallesi
Çamdere sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mesut Vardar ve oğlu Abdullah Vardar'ın ikamet ettiği 2 katlı binanın üst katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevleri gören mahalleli ise yangını korku dolu gözler ile izledi. İtfaiye
ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi. Polis
olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:57 Kaynak: İHA
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