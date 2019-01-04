Son Dakika Haberleri: Bursa'da Korkutan Yangın

Bursa'da Korkutan Yangın

21 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bursa'da Korkutan Yangın, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın Kemalpaşa Mahallesi Çamdere sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mesut Vardar ve oğlu Abdullah Vardar'ın ikamet ettiği 2 katlı binanın üst katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevleri gören mahalleli ise yangını korku dolu gözler ile izledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:57 Kaynak: İHA

Kemalpaşa Mahallesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İYİ Parti'den Aday Adayı Olan Hüsamettin Kul, Başından Bıçaklandı Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü

Uyuşturucu Tacirlerini Drone ile Takip Ettiler Böyle Kıskıvrak Yakaladılar Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 09:18:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Korkutan Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]