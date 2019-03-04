Son Dakika Haberleri: Bursa'da Korkutan Yangın

Bursa'da Korkutan Yangın

1 saat önce

Bursa'da sobalı bir evde yangın çıktı.

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Bursa'da sobalı bir evde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde oturanlar dumandan etkilendi. Yangının soba borusunun bağlantı yerinden çıkan kıvılcım yüzünden çıktığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Dikkaldırım Mahallesi'nde annesiyle beraber yaşayan 38 yaşındaki Pınar Çelen isimli kadın, sobaya odun attıktan sonra harlayan sobanın baca bağlantı yerinden kıvılcım sıçradı. Kıvılcımlar bir anda aleve dönüştü ve her yeri kapladı. Evdekiler alevleri söndürmede başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen 110 ekipleri hemen yangına müdahale etti. Evde kalan 2 kadın ise dumandan etkilendi. Anne kız tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:48 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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