Bursa'da Korkutan Yangın
1 saat önce
Bursa'da korkutan yangın Bir bina tamamen, 2 ev kısmen yandıBURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu.
Bursa
'da korkutan yangın
Bir bina tamamen, 2 ev kısmen yandı
BURSA - Bursa'nın Mudanya
ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu.
Mütareke Mahallesi 1. Ünlü Sokak'ta zeytin ve yağ deposu olarak kullanılan ahşap evde bilinmeyen sebeple çıkan yangın hızla büyüdü. Yangın zeytin yağlarının harlamasıyla çok çabuk yayıldı. Alevler yan tarafta boş olan Verem Savaş Derneği binasına da sıçradı. Çatı tarafından alev alan binaya yangının sıçramaması için yukarı çıkan iki kişi alevlerin ortasında kaldı. Kısa zamanda müdahale eden itfaiye ekipleri şahısları yara almadan kurtardı.Her iki binanın boş olması can kaybı ve yaralanmayı önlemiş oldu. Bir ev tamamen, 2 ev kısmen yandı. Yangın Bursa'dan gelen iki itfaiye aracıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla alakalı tahkikat sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:25 Kaynak: İHA
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