Son Dakika Haberleri: Bursa'da korkutan yangın
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da korkutan yangın

36 dakika önce

Bursa'da korkutan yangınBursa'da 5 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Bursa'da korkutan yangın
Bursa'da 5 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın anında evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.
Yangın, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıtkı. Evin mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını farkeden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri apartmanı tahliye ederken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın anında dairede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bursa'da korkutan yangın
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:28 Kaynak: DHA
İtfaiye, Polis, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosikletle kapkaç yaptılar, utanmadan "Adrenalin olsun diye yaptık" dediler Alman Karakafa koyunlarının doğmamış kuzuları bile satılıyor Komşu kavgasında silahlar çekildi, sokak savaş alanına döndü! Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:05:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da korkutan yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]