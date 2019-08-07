Bursa'da korkutan yangın

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Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor

İstanbul'da aracın motoruna giren bir buçuk metrelik yılan büyük panik yaşattı

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi