Bursa'da korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da korkutan yangın - Son Dakika

Bursa'da korkutan yangın

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 katlı müstakil evde yangın çıktı.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 katlı müstakil evde yangın çıktı.


Züferbey Mahallesinde kimsenin bulunmadığı evden yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Mustafakemalpaşa İtfaiye Grup Amirliği görevlileri yangına müdahalede bulundu. Mahalle sakinleri, uzun zamandan beri evin boş olduğunu, ancak zaman zaman tanımadıkları kişilerin içeriye girdiklerini, madde bağımlılarından şüphelendiklerini söyledi. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Mustafakemalpaşa, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:16 Kaynak: İHA
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