Bursa'da korkutan yangın - Son Dakika

Bursa- Ankara yolunda bulunan bir fabrikanın bahçesinde keresteler tutuştu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir kişi dumandan zehirlendi.



Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının bahçesinde bulunan keresteler iddiaya göre yanında bulunan elektrik direğinden kıvılcımlar çıkması sonucu alev aldı. Yangını görenler müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangına müdahale eden çalışanlardan bir kişi dumandan zehirlendi. Haber verilmesi üzerine olaya yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA