Bursa'da korkutan yangın...Yaşlı kadını alevler arasında zannettiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da korkutan yangın...Yaşlı kadını alevler arasında zannettiler - Son Dakika

Bursa'da korkutan yangın...Yaşlı kadını alevler arasında zannettiler

6 saat önce

Bursa'da tinercilerin yaktığı tek katlı metruk evde çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı.

Bursa'da korkutan yangın...Yaşlı kadını alevler arasında zannettiler, System.String[]

Bursa'da tinercilerin yaktığı tek katlı metruk evde çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı. Evin içerisinde yandığı zannedilen yaşlı kadının 3 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi Şenel Sokak üzerinde daha önce çöp toplayan yaşlı bir kadının yaşadığı tek katlı metrük evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan 3 katlı eve de sıçradı. Dumanlar bütün sokağı kaplarken, vatandaşlar yangına su kovalarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar ve yol üzerine park etmiş araçlar yüzünden yangın mahalline ulaşamadı. Alev alev yanan tek katlı ahşap ev itfaiye ekiplerinin çabaları sonrası söndürüldü. Mahalledeki vatandaşların, evin içerisinde yaşlı bir kadının bulunduğunu, yangında dışarıya çıkamadığını iddia etmesi üzerine kısa süreli panik yaşandı. Mahalle sakinleri ve itfaiye görevlileri yıkılmak üzere bulunan evin içine girerek yaşlı kadını aradı. Bir süre sonra, yaşlı kadının 3 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü
Karısını öldüren koca, cinayeti şiddetli geçimsizlik nedeniyle işlediğini söyledi Silivri açıklarında yatta yangın: 2 ölü, 3 yaralı Silivri'de can pazarı! Alev alev yanan yatta 2 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
15:44 Dünya Miras Listesi adayı 'St. Paul' için 200 bin turist hedefi
15:44 Beyza Mendeloviç'in "Your Symbol Your Spirit" sergisi açıldı
15:44 Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı saça ve cilde faydaları
15:43 İbrahim Büyükak: Geri dönüşler çok güzel
15:43 Nebahat Çehre: Gribe yakalandım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 15:53:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da korkutan yangın...Yaşlı kadını alevler arasında zannettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]