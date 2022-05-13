Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı - Son Dakika
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Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı

13.05.2022 14:30

Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı - Bursa'da korkutan yangın.

Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı

- Bursa'da korkutan yangın... Alevler her yerden göründü

BURSA - Bursa'da eski ahşap bir binada madde bağımlıları tarafından meydana geldiği iddia edilen yangında korku dolu anlar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken dumanlar Bursa'nın her noktasından görüldü.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi üzerinde bulunan eski ahşap bir binada meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik tedbiri alınırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Vatandaş ve esnafın iddiasına göre, kentsel dönüşüme giren bölgede bulunan sahipsiz eski ahşap binalarda barınan madde bağımlılardan kaynaklı olduğunu ve daha öncede bir kaç evde yangın meydana geldiğini belirttiler.

Olay sonrası konuşan Tayakadın Mahalle Muhtarı Süleyman Genç, " Burada daha önce metruk binalar vardı onları yıktık. Çok sayıda tarihi tescilli binalarımız var. Engel bize yıkamıyoruz. Aşama uzun sürüyor. Şuanda bunları bekliyoruz. Yetkililere ve anıtlar kuruluna rica ediyorum. Bu süreci hızlandırarak yıkılması için ellerinden geleni yapmalarını rica ediyorum. Bacadan da çıkmış olabilir yangın, arkada lahmacun dükkanı var. Ama yüzde doksan dokuz madde bağımlıları yakmıştır" dedi.

Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı
Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı

YORUMLAR
500
ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI İş makinesi alev alev yandı, yardıma kepçe operatörleri yetişti İş makinesi alev alev yandı, yardıma kepçe operatörleri yetişti

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Madde bağımlıları tarafından yakıldığı düşünülen ahşap bina, alev alev yandı - Son Dakika


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