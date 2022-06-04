Bursa'da korkutan yangında mahsur kalanları kapıyı kırarak kurtardılar - Son Dakika
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Bursa'da korkutan yangında mahsur kalanları kapıyı kırarak kurtardılar

04.06.2022 13:38
Bursa'da korkutan yangında mahsur kalanları kapıyı kırarak kurtardılar

Bursa'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve oğlu, komşusunun kapıyı kırması sonucu kurtarıldı.

Bursa'da 5 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve oğlu, komşusunun kapıyı kırması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın sonucu evin içerisini kara dumanlar kapladı. Dumanları gören komşulardan Levent K. daire kapısını kırarak içeri girdi. Dumandan etkilenen Hakan B. ve Busenur B.'yi alarak dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, sonrasında ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Bursa'da korkutan yangında mahsur kalanları kapıyı kırarak kurtardılar
Bursa'da korkutan yangında mahsur kalanları kapıyı kırarak kurtardılar
Bursa'da korkutan yangında mahsur kalanları kapıyı kırarak kurtardılar
Bursa'da korkutan yangında mahsur kalanları kapıyı kırarak kurtardılar
Bursa'da korkutan yangında mahsur kalanları kapıyı kırarak kurtardılar
Bursa'da korkutan yangında mahsur kalanları kapıyı kırarak kurtardılar
Bursa'da korkutan yangında mahsur kalanları kapıyı kırarak kurtardılar
YORUMLAR
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Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi rehabilite edici kurslar düzenliyor Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi rehabilite edici kurslar düzenliyor Bursa'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi Bursa'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: İHA

Osmangazi, Kayhan, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da korkutan yangında mahsur kalanları kapıyı kırarak kurtardılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da korkutan yangında mahsur kalanları kapıyı kırarak kurtardılar - Son Dakika
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