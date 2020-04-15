Bursa'da korona virüs sebebiyle su tüketimi yüzde 20 arttı, 36 yeni kuyu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da korona virüs sebebiyle su tüketimi yüzde 20 arttı, 36 yeni kuyu açıldı - Son Dakika

Bursa'da korona virüs sebebiyle su tüketimi yüzde 20 arttı, 36 yeni kuyu açıldı

10 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, son 15 yılın en sıcak kışının yaşandığı Bursa'da yaz aylarında herhangi bir susuzluk sorunu yaşanmaması için açılan 36 kuyuda sağlıklı içme suyuna ulaşırken, Bursa'nın susuzluk sorunu olmadığını vurgulayan Başkan Aktaş, su tüketiminde tasarrufun önemine dikkat çekti.

Bursa'da korona virüs sebebiyle su tüketimi yüzde 20 arttı, 36 yeni kuyu açıldı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, son 15 yılın en sıcak kışının yaşandığı Bursa'da yaz aylarında herhangi bir susuzluk sorunu yaşanmaması için açılan 36 kuyuda sağlıklı içme suyuna ulaşırken, Bursa'nın susuzluk sorunu olmadığını vurgulayan Başkan Aktaş, su tüketiminde tasarrufun önemine dikkat çekti.

Bursa'da özellikle 'Covid 19' salgını ile birlikte son 20 günde su tüketiminde yüzde 18-20'lik artış gözlenirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında olası bir susuzluk sorunuyla karşılaşmamak için altyapı yatırımlarına hız verdi. BUSKİ marifetiyle yapılan çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde 18 ve Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi'nde de 18 olmak üzere 36 su kuyusu açıldı. Yaklaşık 200 metre derinlikte saniyede 20 litre debiye sahip, sağlıklı içme suyuna ulaşılırken, BUSKİ ekipleri su açısından sorunsuz bir yaz geçirmek için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Tasarruf vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile birlikte Vakıf Mahallesi'nde devam eden kuyu açma çalışmalarını yerinde inceledi. Bir taraftan ülke ve şehir olarak 'Covid 19' salgını ile topyekun mücadele ederken, diğer taraftan da Bursalıların sağlıklı suya erişimi noktasındaki çalışmalara hız verdiklerini belirten Başkan Aktaş, son 100 yılın en kurak 5'inci mevsimi ve son 15 yılın da en sıcak kışının yaşandığını hatırlattı.

Bursa'yı dün olduğu gibi bugün ve yarın da susuz bırakmamak adına her türlü hamle ve faaliyeti yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Temiz yeraltı sularının bulunduğu Yıldırım ve Osmangazi'de 50 adet kuyu açacağımızı daha önce açıklamıştım. Bununla alakalı 36 kuyu faaliyetimiz bitti. Tabii ki BUSKİ'nin imkanları ile yapılan bu faaliyet ve çalışmalar neticesinde inşallah Bursa'da herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden sorunsuz bir yaz geçmesini hedefliyoruz. Hamdolsun 200 metreden çok temiz pırıl pırıl su çıktı. BUSKİ olarak hemşehrilerimizin temiz suya 12 ay boyunca sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi adına her türlü gayreti ortaya koyacağımızı ifade ediyorum. Benim her halükarda dün olduğu gibi bugün de tavsiyem evet bu sıralarda kişisel hijyen çok çok önemli ama lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Su gerçekten değerli ve önemli. Gelecek nesillere de sağlıklı bir Bursa bırakma adına suyun tasarruflu ve ekonomik olarak kullanımını bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

Öte yandan şehri içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer Barajları'ndaki doluluk oranının yüzde 55 düzeylerinde olduğu, hiç yağmur yağmasa bile şehrin 6-7 aylık su ihtiyacının karşılanabileceği öğrenildi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:44 Kaynak: İHA

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