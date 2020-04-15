Bursa'da korona virüs sebebiyle su tüketimi yüzde 20 arttı, 36 yeni kuyu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Bursa'da korona virüs sebebiyle su tüketimi yüzde 20 arttı, 36 yeni kuyu açıldı - Son Dakika

Bursa'da korona virüs sebebiyle su tüketimi yüzde 20 arttı, 36 yeni kuyu açıldı

6 saat önce

Bursa'da korona virüs sebebiyle su tüketimi yüzde 20 arttı, 36 yeni kuyu açıldı Bursa Büyükşehir Belediyesi, son 15 yılın en sıcak kışının yaşandığı Bursa'da yaz aylarında herhangi bir susuzluk sorunu yaşanmaması için açılan 36 kuyuda sağlıklı içme suyuna ulaşırken, Bursa'nın susuzluk...

Bursa'da korona virüs sebebiyle su tüketimi yüzde 20 arttı, 36 yeni kuyu açıldı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, son 15 yılın en sıcak kışının yaşandığı Bursa'da yaz aylarında herhangi bir susuzluk sorunu yaşanmaması için açılan 36 kuyuda sağlıklı içme suyuna ulaşırken, Bursa'nın susuzluk sorunu olmadığını vurgulayan Başkan Aktaş, su tüketiminde tasarrufun önemine dikkat çekti.

Bursa'da özellikle 'Covid 19' salgını ile birlikte son 20 günde su tüketiminde yüzde 18-20'lik artış gözlenirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında olası bir susuzluk sorunuyla karşılaşmamak için altyapı yatırımlarına hız verdi. BUSKİ marifetiyle yapılan çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde 18 ve Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi'nde de 18 olmak üzere 36 su kuyusu açıldı. Yaklaşık 200 metre derinlikte saniyede 20 litre debiye sahip, sağlıklı içme suyuna ulaşılırken, BUSKİ ekipleri su açısından sorunsuz bir yaz geçirmek için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.


Tasarruf vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile birlikte Vakıf Mahallesi'nde devam eden kuyu açma çalışmalarını yerinde inceledi. Bir taraftan ülke ve şehir olarak 'Covid 19' salgını ile topyekun mücadele ederken, diğer taraftan da Bursalıların sağlıklı suya erişimi noktasındaki çalışmalara hız verdiklerini belirten Başkan Aktaş, son 100 yılın en kurak 5'inci mevsimi ve son 15 yılın da en sıcak kışının yaşandığını hatırlattı.

Bursa'yı dün olduğu gibi bugün ve yarın da susuz bırakmamak adına her türlü hamle ve faaliyeti yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Temiz yeraltı sularının bulunduğu Yıldırım ve Osmangazi'de 50 adet kuyu açacağımızı daha önce açıklamıştım. Bununla alakalı 36 kuyu faaliyetimiz bitti. Tabii ki BUSKİ'nin imkanları ile yapılan bu faaliyet ve çalışmalar neticesinde inşallah Bursa'da herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden sorunsuz bir yaz geçmesini hedefliyoruz. Hamdolsun 200 metreden çok temiz pırıl pırıl su çıktı. BUSKİ olarak hemşehrilerimizin temiz suya 12 ay boyunca sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi adına her türlü gayreti ortaya koyacağımızı ifade ediyorum. Benim her halükarda dün olduğu gibi bugün de tavsiyem evet bu sıralarda kişisel hijyen çok çok önemli ama lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Su gerçekten değerli ve önemli. Gelecek nesillere de sağlıklı bir Bursa bırakma adına suyun tasarruflu ve ekonomik olarak kullanımını bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

Öte yandan şehri içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer Barajları'ndaki doluluk oranının yüzde 55 düzeylerinde olduğu, hiç yağmur yağmasa bile şehrin 6-7 aylık su ihtiyacının karşılanabileceği öğrenildi.

Bursa'da korona virüs sebebiyle su tüketimi yüzde 20 arttı, 36 yeni kuyu açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 04:56 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu Esenyurt'ta kafası, ön ve arka patileri kesilmiş yavru köpek bulundu Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti         
22:48
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil         
22:35
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:28
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı         
22:20
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı         
21:33
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak         
21:28
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı         
21:24
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak         
21:16
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı         
21:07
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi         
21:05
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti         
20:46
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı         
20:43
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı         
20:36
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı         
20:30
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı         
20:24
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı         
20:18
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi         
20:02
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?         
19:56
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı         
19:48
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı         
18:53
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 23:10:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da korona virüs sebebiyle su tüketimi yüzde 20 arttı, 36 yeni kuyu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]