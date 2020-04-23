Bursa'da korona virüse bir kayıp daha - Son Dakika

Bursa'da korona virüse bir kayıp daha

Korona virüs sebebiyle karantina altına alınan Karaköy'de virüsün ilk görüldüğü kişilerden birisi olan İsmihan Ayva'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Korona virüs sebebiyle karantina altına alınan Karaköy'de virüsün ilk görüldüğü kişilerden birisi olan İsmihan Ayva'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mustafakemalpaşa'nın karantina altındaki tek bölgesi olan Karaköy Mahallesi'nde virüsün ilk görüldüğü kişilerden birisi 72 yaşındaki İsmihan Ayva'ydı. Yaklaşık 17 gün önce Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının, tedavinin 15. gününde vefat ettiği öğrenildi. Ayva, 21 Nisan günü toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre mahallede virüs görülen kişilerden tedavileri iyi geçenler evlerine döndü. Şu anda mahalleden 4 kişi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor. Bu 4 kişi haricinde hastanede kimsenin olmadığı öğrenildi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı

Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra duygulandırdı

CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü

Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu

Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı

Mehmetçik görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu

İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor

Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"

TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi

Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker