Bursa'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

Bursa'da koronavirüs denetimi

Bursa'da koronavirüs denetimiİçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 81 ilde yapılan koronavirüse yönelik denetimler, Bursa'da da gerçekleştirildi.

Bursa'da koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 81 ilde yapılan koronavirüse yönelik denetimler, Bursa'da da gerçekleştirildi. Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, "Vatandaşlarımızın, kurallara uymayan vatandaşlarımızı uyarmasını istiyorum. Çünkü çember her geçen gün daralıyor. Herkesin yakınına gelmeye başladı" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 81 ilde koronavirüs önlemlerine yönelik yapılan denetimler Bursa'da da gerçekleştirildi. Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimde il protokolü, vatandaşları ve esnafı maske mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. Denetimde kuaför, çarşı ve pazar gibi insan yoğunluğunun olduğu bölgeler denetlendi.

Yayımlanan genelge doğrultusunda mülki amirlerle birlikte denetim yaptıklarını belirten Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, "Bugün de kapalı çarşı ve pazar yerlerini denetledik. Bu denetimde vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu maske ve diğer kurallara uyuyorlar. Tabi bu mücadele idare olarak tek taraflı olacak bir mücadele değildir. Bu mücadele aynı zamanda top yekün olarak herkesin oto kontrol yöntemiyle yapacağı bir mücadeledir. Bursa halkımıza teşekkür ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyorlar. Ancak benim vatandaşlarımızdan istirhamım kurallara uyan vatandaşlarımızın, uymayan vatandaşlarımızı uyarmasını istiyorum. Çünkü çember her geçen gün daralıyor. Herkesin yakınına gelmeye başladı. Bu nedenle herkes sağlıklı bir şekilde kendi tedbirlerini almak zorunda. Biz, Bursa'da vaka görülmesinden bu yana başarılı mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Verilerimiz bu şekilde gösteriyor" dedi.

'ZORUNLU KARANTİNADA KİMSE YOK'

Karantina kurallarını ihlal ederek dışarı çıkan vatandaşlara adli işlem yapılması konusunda da açıklama yapan Özsoy, "Bu genelge Eylül 11'de geldi. Bu tarihten sonra karantinayı ihlal eden vatandaşımız olmadı. Şu anda Bursa'da zorunlu karantinada ceza işlemleri yapılan vatandaşlarımız var ama zorunlu karantinada kimse bulunmamaktadır" dedi.

'KORONAVİRÜSLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI SIKI ŞEKİLDE YÜRÜYÜTORUZ'

Koronavirüsün ülkemize gelmesinden sonra çalışmalarını sıkı şekilde yürüttüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Normalleşmeye geçilmesine rağmen bu çalışmalara ara verilmedi. Vaka sayılarında ülkemizde bir yükseliş söz konusu. Bunları biz yeni alınan kararlar çerçevesinde il protokolümüzle birlikte hem denetim hem uyarıcı amaçlı bu tür çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Bursa'da koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da koronavirüs denetimi - Son Dakika

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