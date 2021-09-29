Bursa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden müdür yardımcısı toprağa verildi - Son Dakika

Bursa'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berrin Metin defnedildi.
Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcılığı görevini yürüten Metin, 25 gündür tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
Metin'in cenazesi, Özlüce Hüseyin Raca Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip Hasköy Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Metin'in yakınları, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, meslektaşları ve bazı öğrencileri katıldı.
Kaynak: AA
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