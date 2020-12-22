Bursa'da koronavirüs tedavisi tamamlanan Kıbrıs gazisi taburcu edildi - Son Dakika

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Kıbrıs gazisi Halim Çokgüler, taburcu edildi.

Çokgüler, bir süre önce yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesine bağlı Orhangazi Temsilciliği görevini de yürüten 66 yaşındaki Çokgüler, tedavisi tamamlanarak evine gönderildi.