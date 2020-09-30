Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 103 bin kişiye 95 milyon lira ceza - Son Dakika

Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 103 bin kişiye 95 milyon lira ceza

BURSA'da son 4 ayda polis ekiplerince yapılan koronavirüs denetimlerinde, kurallara uymayan 103 bin 141 kişiye, toplam 95 milyon 222 bin 27 lira ceza uygulandı.

Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 103 bin kişiye 95 milyon lira ceza, System.String[]

BURSA'da son 4 ayda polis ekiplerince yapılan koronavirüs denetimlerinde, kurallara uymayan 103 bin 141 kişiye, toplam 95 milyon 222 bin 27 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, tüm dünyada etkili olan koronavirüse karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda vatandaşlara yönelik maske kontrolleri yapılırken, iş yerleri ve araçlarda da koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetleniyor.

Polis ekipleri, son 4 ayda toplam, 2 bin 177 berber, kuaför, güzellik merkezi, 19 alışveriş merkezi, 5 bin 303 ticari taksi, 100 taksi durağı, 130 pazar yeri ve sosyete pazarı, 8 bin 799 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, 2 bin 547 kahvehane ve kıraathane, 55 hamam, sauna, buhar odası, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzları, 2 bin 321 lokanta, restoran, kafe, 148 spor merkezi, 159 sahil bantları, park, piknik ve mesire alanları, 160 konaklama tesisi, 587 çay bahçesi, 211 dernek lokali, 570 nikah ve düğün salonu, 427 internet kafe, 7 sinema ve tiyatro salonu, 13 lunapark ve tematik park, 63 ganyan bayisini denetledi.TOPLAMDA 95 MİLYON LİRA CEZA

Polis; maske takmayan kişiler, koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri sahipleri başta olmak üzere toplam 103 bin 141 kişiye, 95 milyon 222 bin 27 lira ceza kesti.


Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 103 bin kişiye 95 milyon lira ceza
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 103 bin kişiye 95 milyon lira ceza
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 103 bin kişiye 95 milyon lira ceza
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 103 bin kişiye 95 milyon lira ceza
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 103 bin kişiye 95 milyon lira ceza
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 103 bin kişiye 95 milyon lira ceza
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 103 bin kişiye 95 milyon lira ceza
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 103 bin kişiye 95 milyon lira ceza

Emniyet Müdürlüğü, Taksi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 103 bin kişiye 95 milyon lira ceza - Son Dakika

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