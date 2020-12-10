Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi - Son Dakika

Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi
10.12.2020 08:22
Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi Bursa'da tedbirleri ihlal eden kahvehaneye polis baskını Bursa'da koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kahvehanesini açan işletme sahibine ve içerideki müşterilere cezai işlem uygulandı.
Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi
Bursa'da tedbirleri ihlal eden kahvehaneye polis baskını
BURSA - Bursa'da koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kahvehanesini açan işletme sahibine ve içerideki müşterilere cezai işlem uygulandı.
Koğukçınar Mahallesi 2. Aygün Sokakta kısıtlamalar doğrultusunda kapalı olması gereken kahvehanenin içeriye müşteri aldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri kıraathaneyi incelediğinde, kapının kilitli ve içeride şahısların olduğunu fark etti. Kapıyı açtıran ekipler iş yeri sahibi Ayhan A.'ya tedbirlere uymamaktan 3150 lira idari ceza kesti. Ayrıca polis ekipleri içeride bulunan 10 kişinin kimlik bilgilerini tespit ederek tutanak tanzim etti.
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