Bursa'da koronavirüsü yenen hastalar, alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

BURSA'da, koronavirüse yakalanıp, tedavilerinin tamamlanması sonrası sağlığına kavuşan hastalar, sağlık çalışanlarınca alkışlarla taburcu ediliyor. Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesabında, taburcu edilen bir hastanın görüntüleri paylaşırken, Orhangazi ilçesinde de farklı yaş gruplarındaki 3 hasta alkışlarla uğurlandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Bursa Şehir Hastanesi'nden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesabından, koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan hastanın, alkışlarla taburcu edildiği görüntüler paylaşıldı. Valilik tarafından paylaşımda, "Bursa Şehir Hastanemizde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakıma alınan hastamız, iyileşerek bugün taburcu olmuştur. Bu güzel haber hepimize umut olsun. Birlikte başaracağız" ifadeleri yer aldı.

ORHANGAZİ'DE DE 3 HASTA TABURCU EDİLDİ

Orhangazi'de de koronavirüs testi pozitif çıkan 3 hastadan iyi haber geldi. Mert Çakıcı (29), Mine Engin (45) ve Aslan Aytemür (71), koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Orhangazi Devlet Hastanesi 'ndeki 10 günlük tedavilerini tamamladı. Son yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından farklı yaş gruplarındaki 3 hasta da sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastaların hastaneden çıkışı sırasında duygusal anlar da yaşandı.

Koronavirüs hastalığını yenen 4 kişi, 14 gün süresince evlerinde kontrol amaçlı karantina altında kalacak.