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BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA

15.06.2021 08:31

BURSA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Mahsun K.(29) ve arkadaşı Zafer Yasin A.(23), otomobille kaçmaya başladı.

BURSA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Mahsun K.(29) ve arkadaşı Zafer Yasin A.(23), otomobille kaçmaya başladı. Önce bir polis memuruna ardından park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirilirken, kovalamaca anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam merkez Osmangazi ilçesi, Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan motorize yunus timleri, şüphe üzerine Mahsun K. yönetimindeki 16 ER 619 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki arkadaşı ile kaçmaya başladı. Kovalamaca başlarken, polis, bölgeye takviye istedi. Sürücü Mahsun K., Ankara Yolu Caddesi'nde kendisini durdurmak isteyen polis memuruna otomobille çarpıp, kaçtı. Ara sokaklara giren sürücünün peşindeki polis ekipleri, otomobilin yakalanması için saniye saniye anons yaptı. Desteğe gelen ekipler, bölgeyi ablukaya alarak giriş çıkışları kapattı. Elmasbahçeler Mahallesi'nde sokak arasında otomobille tehlikeli şekilde ilerleyen şüpheliler mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Şüpheliler, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından Olgun Sokak'taki park halinde bulunan 16 LUU 69 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazanın ardından otomobilin çevresini güvenlik çemberi oluşturan ekipler şüpheli Mahsun K. ile yanında bulunan arkadaşı Zafer Yasin A.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin otomobille çarpması sonucu hafif yaralanan polis memuru ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TABANCA VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ, 1653 TL CEZA

Öte yandan şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca, Mahsun K.'ye makas atmaktan 1339 TL, 'dur' ihtarına uymamak suçundan 314 TL olmak üzere toplam 1653 TL ceza kesildi. Birçok suçtan kaydı bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KAZA YAPAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, ara sokaklarda tehlikeli şekilde ilerleyen şüphelilerin kazanın ardından yakalanma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, sokakta hızla ilerleyen Mahsun K.'nin kullandığı otomobil manevra yaptığı sırada yol üzerinde park halinde bulunan araca çarpıyor. Kazanın ardından otomobilin çevresinde güvenlik çemberi oluşturan polis ekipleri şüphelileri otomobilden indirip, yakalıyor.

BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA
BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA
BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA
BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA
BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA
BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA
BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA
BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA
BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA
BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA
BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA
BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA
BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA
BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA
BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA

Polis Memuru, Uyuşturucu, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ; 1 POLİS YARALANDI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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