Bursa'da kovalamaca sırasında polise ateş açan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da kovalamaca sırasında polise ateş açan 2 şüpheli yakalandı

26.05.2022 14:30

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaza yaptıktan sonra polise ateş ederek kaçan 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaza yaptıktan sonra polise ateş ederek kaçan 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde şüphe üzerine 3 kişinin bulunduğu otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Uyarıya rağmen kaçan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Uzun süre devam eden kovalamacanın ardından 75. Yıl Mahallesi'ndeki toprak bir yola giren otomobil burada kaza yaptı.

Araçtan inen 2 şüpheli polise tabancayla ateş etti. Zanlılar, polisin de silahla karşılık vermesiyle yaya olarak ağaçlık alana kaçtı. Ekipler, araçta bulunan Yüksel B'yi gözaltına aldı.

Kaçan 2 zanlıdan Ferhat T. de çalılık bir alanda dizinden yaralanmış halde bulundu.

Ferhat T. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin kasten adam öldürme, silahlı tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından arandığı öğrenildi.

Araçta ve çevrede yapılan aramalarda 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Polisin kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin otomobille kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçtıkları anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da kovalamaca sırasında polise ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Bursa'da kovalamaca sırasında polise ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Bursa'da kovalamaca sırasında polise ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Bursa'da kovalamaca sırasında polise ateş açan 2 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Havaya ateş açan şahıs yakalandı Havaya ateş açan şahıs yakalandı Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kovalamaca sırasında polise ateş açan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 15:34:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da kovalamaca sırasında polise ateş açan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement