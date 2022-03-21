Bursa'da kovalamacada şüphelinin attığı poşetten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bursa'da polis ekiplerince takip edilen araçtaki 2 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan bir araçla Bursa'ya uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler aracı takibe aldı.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 2. Birlik Sokak'ta araçtan inen zanlı, elindeki poşeti atarak kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü Ramazan Y'nin (47) ifadesinde, kaçan kişinin Cemil S. (38) olduğu tespit edildi.

Cemil S'nin attığı poşetten, taş kokain olduğu değerlendirilen 249 gram uyuşturucu çıktı.

Ayrıca, Ramazan Y'nin iç çamaşırına gizlediği 49,5 gram metamfetamin, araçta da 1,2 gram taş kokain ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 1750 lira ele geçirildi.

Ramazan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede hakimlikçe tutuklandı. Cemil S'nin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.