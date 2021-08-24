Bursa'da Kovid-19 aşılama oranı yüzde 75'i geçti - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranında Bursa'nın yüzde 75'i geçerek mavi iller kategorisinde yer aldığını duyurdu.

Yavuzyılmaz, müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, aşılamada mavi kategoride yer alan Bursa halkına yürekten teşekkür ettiğini belirtti.

Koronavirüse karşı en büyük silah olan aşının asla ihmal edilmemesi uyarısında bulunan Yavuzyılmaz, "Birinci, ikinci ve üçüncü aşılarını yaptıramayan hemşehrilerimizi, hastanelerimiz, ilçe sağlık müdürlükleri ve aile sağlığı merkezlerimizde bulunan aşı poliklinikleri ile Orhan Parkı ve Duaçınarı Metro İstasyonu'nda bulunan aşı uygulama noktalarında aşılarını olmaya davet ediyorum. Bursa'ya mavi çok yakıştı." ifadelerini kullandı.