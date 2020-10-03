Bursa'da Kovid-19 kahramanlarına teşekkür sergisi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen, hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi konu edinen "Kahramanlarına Minnetle ve Saygıyla" isimli fotoğraf sergisi, açıldı.

Bursa Kent Müzesi'nde açılış töreni gerçekleştirilen sergide, sağlık kahramanlarına teşekkürün ifade edildiği 38 fotoğraf sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, TRT ve İhlas Haber Ajansı arşivlerinde yer alan fotoğrafların yer aldığı serginin açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Arif Kadri Balcı, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Refik Özen ve davetliler katıldı.

Sergi, 21 Mart'a kadar gezilebilecek.