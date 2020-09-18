Bursa'da Kovid-19 kapsamında yasaklanan kına gecesini düzenleyen kişiye ceza - Son Dakika

Bursa'da Kovid-19 kapsamında yasaklanan kına gecesini düzenleyen kişiye ceza
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında yasaklanmasına rağmen kına gecesi organizasyonu tertip eden kişi ve işletme sahibine 7 bin 784 lira ceza verildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında yasaklanmasına rağmen kına gecesi organizasyonu tertip eden kişi ve işletme sahibine 7 bin 784 lira ceza verildi.
Dr. Ziya Kaya Mahallesi'ndeki düğün salonunda, yasak olmasına rağmen yapılan kına eğlencesine Gemlik Zabıta Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin düzenlediği baskında, organizasyonunu tertip eden kişi ve işletme sahibine 392'şer lira idari para cezası verildi.
Bu kişilere, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten ise 3 bin 500'er lira ceza uygulandı.
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