Bursa'da Kovid-19 salgınına karşı fabrikalarda ikinci doz aşılama başladı - Son Dakika

??????? Bursa'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yerinde aşılama sürecinde fabrikalarda ikinci doz aşı uygulamasına başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, büyük bir aşılama kampanyası yürüttüklerini vurguladı.

Yavuzyılmaz, aşı ekiplerinin bir taraftan aşı olmamış kişilere, ikinci ve üçüncü doz aşı hakkı gelen vatandaşlara aşılarını uygularken, diğer taraftan da mobil aşı ekiplerinin haziran ayında birinci doz aşı uygulaması yapılan fabrika çalışanlarına yönelik ikinci doz aşı uygulamasına başladığını bildirdi.

Fabrikalardaki birinci doz aşı uygulamasında çalışanların aşıya yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Yavuzyılmaz, "Zaman ve iş gücü kayıplarının önüne geçmek için işçileri mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda işçi kardeşlerimizin ikinci doz aşılarını da yaparak salgında önemli bir aşama kaydetmiş olacağız. Amacımız, kısa zamanda toplumsal bağışıklığı sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm vatandaşlarımızı aşı uygulama noktalarımıza bekliyoruz"

Dr. Yavuzyılmaz, il genelinde yapılan aşılama çalışmalarına da değindi.

Yerinde aşı uygulamasının kırsal mahallelerde aşıya ulaşımın zor olduğu yerlerde devam ettiğini aktaran Yavuzyılmaz, bunun yanı sıra hastanelerde ve tüm ilçe sağlık müdürlüklerinde bulunan aşı polikliniklerinde her gün saat 24.00'e kadar, Aile Sağlığı Merkezlerinde de mesai saatlerinde aşı uygulaması yapıldığını aktardı.

Orhan Parkı aşı uygulama noktasının saat 23.00'e, Nilüfer Kaymakamlığı önündeki noktasının da saat 17.00'ye kadar hizmet verdiğini belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız tüm bu aşı uygulama noktalarında Sinovac ya da Biontech istediği aşıyı tercih ederek aşısını yaptırabilir. Bu salgından bir an önce kurtulmak, eski günlerimize dönmek, okul zillerinin çalıp çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula başlaması, eğitim ve öğretimde aksaklık yaşanmaması için aşı olmayan tüm vatandaşlarımızı aşı uygulama noktalarımıza bekliyoruz."