Bursa'da Kovid-19 tedavisi gören 6 aylık hamile hakim yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bursa 14. İş Mahkemesi Hakimi Ebru US Aykaş (42), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hamileliğinin 6. ayında Kovid-19'a yakalanan Aykaş, tedavi altına alındığı Bursa Şehir Hastanesinde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Aykaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

Operasyonla anne karnından daha önce alınan ve yoğun bakımda tedavisi süren bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Taziye mesajları

Aykaş'ın vefatı dolayısıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yayımlanan mesajda "Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Bursa Barosundan yayımlanan mesajda ise Aykaş'ın, İstanbul Barosu üyesi iken 2018'de hakimlik mesleğine geçtiği belirtildi.

Mesajda, Baro Başkanı Gürkan Altun'un, "Aykaş'ın ani vefatından duyduğumuz üzüntü sonsuzdur. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı dileriz." açıklamasına da yer verildi.