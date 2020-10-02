Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 56 bin 460 lira ceza kesildi - Son Dakika

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kuralları ihlal edenlere 56 bin 460 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 389 kahvehane, 266 restoran, 220 cami, 187 şehiriçi ve şehirlerarası otobüs, 74 sahil ve piknik alanı, 73 kuaför, 59 ticari taksi, 48 çay bahçesi, 26 konaklama tesisi, 15 internet kafe, 11 dernek lokali, 11 düğün salonu, 10 halı saha, 6 pazar yeri, 5 hamam ve havuz, 2 taksi durağı, 2 spor merkezi, 1 alışveriş merkezi, 1 lunapark ve 1 ganyan bayi denetlendi.

Denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere 56 bin 460 lira idari para cezası kesildi.