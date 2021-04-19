Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan çay ocağındaki 11 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Çay ocağı işletmecisi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Adrese giden ekipler, içeride bulunan 11 kişi hakkında toplam 34 bin 980 liralık ceza tutanağı düzenledi.

Polis ekipleri, Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'ndeki oto yıkama işletmesinin çay ocağında çok sayıda kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı yönünde ihbar aldı.

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