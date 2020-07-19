Bursa'da Kovid-19 temaslı kişilere evlerinde yakın takip - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı takibi ve evde hasta izlemi çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Çalışma Rehberi'ne göre ağır semptomları olmayan ancak olası ya da kesin vaka ile teması olan kişilerin 14 gün süreyle izlendiğini belirten Kaşıkcı, tespit edilen tüm yakın temaslı tanımına uyan kişilerin liste haline getirilerek son yakın temaslarından sonraki 14 gün boyunca takip edildiklerini aktardı.

Yakın temaslıların özellikle ateş ve solunum semptomları açısından izlendiği bildiren Kaşıkcı, "Bu kişileri; titreme, vücut ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ishal, mide bulantısı, kusma ve diğer semptomları da dikkate alınarak, telefonla arıyoruz ya da gerekirse evde ziyaret ediyoruz. Yakın temaslıların başka bir nedenle hastaneye yatışı gerekmiyorsa, 14 gün boyunca evde kalması ve toplu alanlardan uzak durmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi'nde yapılan güncellemeye göre titreme, vücut ağrıları, boğaz ağrısı gibi ağır semptomları olan yakın temaslılardan filyasyon ekibince sürüntü alındığı bilgisini veren Kaşıkcı, "Aynı şekilde hane halkı 7'nci gününde de filyasyon ekiplerince ziyaret edilerek, evdeki 60 yaş üstü ve Co-morbit hastalığı olanlar ile yakın temaslılardan semptomu olan var ise onlardan da sürüntü alıyor. Takibimiz bu şekilde aralıksız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Her pozitif hastanın hastanede yatarak tedavi görmesi gerekmediğini belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Olası veya hafif seyirli vakaların tedavileri düzenlenerek, evde izlemi yapılıyor ve 6'ncı günde ziyaret edilerek, sürüntü örnekleri alınıyor. Evde izlem sadece ülkemizde değil dünyada da kullanan bir sistem. Hafif vakaların hastanede yatırılması hastalar içinde uygun değil. Evde izlenen hastaların evde izolasyonu çok önemli. Bu hastalar, evde tedavileri sırasında evden dışarı çıkmaması, ziyaretçi kabul etmemesi, aynı evde yaşayan kişilerle maskesiz ve en az 1,5 metre mesafe bırakmalılar. Hatta mümkünse ayrı odalarda yaşayıp temizlik kurallarına dikkat etmeliler."