Bursa'da kovid-19'u yenen 3 kişi alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Bursa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan biri sağlık çalışanı 3 kişi, hastanelerden alkışlarla taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, testleri pozitif çıkan ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Gürsu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 kişinin tedavileri tamamlandı. Hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan Oğuzhan Kanat, gece aniden ateşlendiğini, öksürük başladığını aktararak bunun üzerine gittiği hastanede Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ifade etti.

Koronavirüs hastaları için ayrılan özel ve izole edilmiş odada 6 gün boyunca tedavi gördüğünü ifade eden Kanat, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları, sağlık personellerinin uyarılarını dikkate almalarını ve sigara gibi tütün mamullerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 64 yaşındaki kadın ile 35 yaşındaki erkek hastanın da tedavisinin yaklaşık 10 gün sürdüğü kaydedildi.