Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kreşteki Çocuğun Ölümüyle Tutuklanan Bakıcı Tahliye Edildi

Bursa'da Kreşteki Çocuğun Ölümüyle Tutuklanan Bakıcı Tahliye Edildi

1 saat önce

Bursa'da kreşteki çocuğun ölümüyle tutuklanan bakıcı tahliye edildiBursa'nın İnegöl ilçesindeki kreşte yemek yedikten sonra uyuyan ve solunumu durarak hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in ölümüyle ilgili tutuklu sanık Fatma Bakır, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bursa'da kreşteki çocuğun ölümüyle tutuklanan bakıcı tahliye edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kreşte yemek yedikten sonra uyuyan ve solunumu durarak hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in ölümüyle ilgili tutuklu sanık Fatma Bakır, ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada tahliye edilen sanık bakıcı Fatma Bakır'ın serbest kalmasına, ölen bebeğin ailesi tepki gösterdi.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde 7 Kasım 2018 tarihinde, bir kreşte meydana geldi. 1,5 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, bakıcısı Fatma Bakır, tarafından yemek yedirildikten sonra yatağına yatırıldı. Bir süre sonra çocuğu kontrol etmeye gelen bakıcısı çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Kucağına Melisa'yı alan bakıcı Fatma Bakır, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesin'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kreşi işleten S.A. ile çalışan bakıcı Fatma Bakır, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçlarından adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden bakıcı Fatma Bakır tutuklanırken, kreş işletmecisi S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Melisa Tuana Memiş bebeğinin ölümüyle ilgili ilk dava bugün görüldü. İnegöl 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu bakıcı Fatma Bakır ilk kez hakim karşına çıktı. Mahkemede ilk savunmasını yapan Fatma Bakır, Çocukları çok sevdiğim için bu işi yapıyorum. Bu olayla ilgili kasıtlı bir şey yapmadık, suçsuzum tahliyemi istiyorum dedi. Mahkeme heyeti, sanık Fatma Bakır'ın tutuksuz yargılanmasına karar vererek tahliye etti.

ÇOCUĞUM KARA TOPRAK ALTINDA

Mahkemenin ardından açıklama yapan Anne Melike Memiş, Bu sonucu hiç beklemiyorduk. Bugün ilk duruşma yapıldı beklemediğimiz bir karar çıktı ve tahliye edildi. Ben sabah, akşam sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyorum. Bir bebeğin hayatı bu kadar mı ucuz Serbest kaldıktan sonra o ailesiyle özlem gideriyor, benim çocuğum kara toprak altında. İçim yanıyor. Bundan sonra gerekenlerin yapılmasını istiyoruz. 5 aydır acımız dinmedi. Ruhsal çöküntüdeyiz. Neşemiz, güler yüzümüz gitti. Çocuğum cıvıl cıvıl bir çocuktu. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu dedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:15 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel
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