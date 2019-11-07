Son Dakika Haberleri: Bursa'da kros koşusu
Son Dakika Güncel Bursa'da kros koşusu

Bursa'da kros koşusu

7 saat önce

Bursa'da HasTavuk ana sponsorluğunda '10 Kasım Atatürk'ü anma kros koşusu gerçekleştirildi.

Bursa'da kros koşusu, System.String[]

Bursa'da HasTavuk ana sponsorluğunda '10 Kasım Atatürk'ü anma kros koşusu gerçekleştirildi.


Bursa'da Botanikpark'ta 13'üncüsü düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma kros koşusu gerçekleştirdi. Uludağ Rotary Kulübü'nün HasTavuk ana sponsorluğunda gerçekleştirilen koşuya yaklaşık bin öğrenci katıldı. 6 kategoriden oluşan yarışta öğrenciler bin 200 ile 3 bin kilometre arasında değişen mesafelerde koştu. Yarışmalar sonucunda dereceye giren ilk 3 öğrenciye bir sene boyunca burs verilecek.


Uludağ Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Yıldız, "13 yıldır devam ediyor. Her yıl bine yakın öğrencimiz koşuyor. Bugüne kadar 13 bin öğrenci koştu. Bu koşular sonunda beden eğitimi öğretmenleri ve uluslararası atletizm de ülkemizi temsil eden sporcular yetişti. Amacımız çocukları sporu aşılamak. Bu yarışlar 6 kategoriden oluşuyor. Bu yarışların sonucunda ilk 3'e giren yarışmacılarımıza burs veriyoruz" dedi.


HasTavuk Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan, "İnsan hayatı için beslenme ve hareket çok önemli. Buna farkındalık oluşturmak istiyoruz. Has Tavuk olarak insanın hayatına değer katacak her türlü projenin içerisinde var olmaya çalışıyoruz. Bu organizasyon uzun yıllardır gerçekleştiriyor. Yaklaşık bin kadar öğrenci yarışacak. Sporun sağlığa ne kadar önemli olduğunu gösterecekler" diye konuştu. - BURSA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Uludağ, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:50:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da kros koşusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]