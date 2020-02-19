Bursa'da kuaförlük yapan kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor - Son Dakika
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Bursa'da kuaförlük yapan kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuaförlük yapan kız kardeşi Günay Torun'u otomobilinde silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da kuaförlük yapan kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuaförlük yapan kız kardeşi Günay Torun'u otomobilinde silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Halil Küçükkurt, yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenilen maktulün yaklaşık 30 yıllık arkadaşı Fuat K, cinayetten 6-7 ay önce Torun'un eşinin vefatı nedeniyle taziyeye gittiğini anlattı.

Evdeyken, Torun'un annesini birisinin aradığını aktaran Fuat K, "Telefondaki kişi erkekti, sesini duydum. Sebep söylemeden Günay'ı öldüreceğini söylüyordu, 'Kızını öldüreceğim' diyordu. Telefondaki şahıs, 'Evini yaktım, kızını da öldüreceğim' dedi. Ben öldürme olayından önce sanığın Günay'dan para istediğini görmedim." dedi.

Sanık avukatının, Günay Torun'un kayınbiraderinin de tanık olarak dinlenilmesi talebini kabul eden mahkeme heyeti, Küçükkurt'un tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İlçede kuaförlük yapan Günay Torun (55), 22 Kasım 2018'de Balıkpazarı bölgesinde otomobilinde silahla vurularak öldürülmüştü. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, cinayeti kadının ağabeyi Halil Küçükkurt'un işlediğini tespit etmişti. Zanlı, Karacabey ilçesinde yakalanmasının ardından tutuklanmıştı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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