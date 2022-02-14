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Küçük tüp patladı, yangın çıktı - Son Dakika

Küçük tüp patladı, yangın çıktı

14.02.2022 09:16
Küçük tüp patladı, yangın çıktı

Bursa'da küçük tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.

Bursa'da küçük tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonucu evin camlarını kırılırken, çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan küçük tüp henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlamanın şiddetiyle evin camları kırılırken yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunanlar patlamayı ufak sıyrıklarla atlattı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur/ İHA)

Küçük tüp patladı, yangın çıktı
Küçük tüp patladı, yangın çıktı
Küçük tüp patladı, yangın çıktı
Küçük tüp patladı, yangın çıktı

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Patlama, İtfaiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçük tüp patladı, yangın çıktı - Son Dakika


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