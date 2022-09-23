Bursa'da yayalara çarparak bir kişinin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası

Bursa'da kullandığı minibüsle otoparktaki araçlara ve yayalara çarparak bir kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına neden olan yabancı uyruklu sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kuveytli tutuksuz sanık Ahmed Muhammed El Reşidi gelmedi. Mahkeme salonunda taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı, minibüsün kazadan sonra yediemin otoparkından alındığını ve 3 gün ortadan kaybolduğunu, bu durumun şüpheli olduğunu ileri sürdü.

Sonrasında alınan raporu kabul etmediklerini dile getiren avukat, müştekilere 350 bin dolar tazminat ödendiğini belirterek müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan hükmettiği hapis cezasını takdiren 3 yıl 4 aya indirdi ve yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı.

Geçen yıl ağustos ayında, Kuveytli Ahmed Muhammed El Reşidi'nin kullandığı, kiralık olduğu belirtilen minibüs, tarihi İnkaya Çınarı yakınındaki bir kafenin otoparkına hızla girmiş, park halindeki 5 araca ve yayalara çarptıktan sonra durabilmişti. Kazada yaralanan 8 kişiden biri olan otopark görevlisi İdris Emir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tutuklanarak hakkında dava açılan sürücü, önceki celselerde tahliye edilmişti.